Художница из Балашихи представила работы на выставке в музее художественного освоения Арктики

Выставка, созданная по итогам экспедиции художников на судне «Михаил Сомов» открылась в Архангельском музее художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. В числе представленных работ — картины художницы из Балашихи Евгении Малиной, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

За время рейса участники экспедиции прошли около 1 500 морских миль по Баренцеву и Карскому морям. Художники побывали на острове Моржовец, Абрамовском маяке, мысах Святой и Канин Нос, острове Колгуев, Земле Франца-Иосифа, островах Диксон и Известий ЦИК, а также на мысе Стерлегова. Этюды, написанные в сложных погодных условиях, стали основой больших тематических картин, посвященных освоению Арктики.

«Это большой праздник для всех участников: для Фонда „Линия Культуры“, нашего куратора Анастасии Пановой. Мы сделали уникальную выставку. Я чувствую, проект выйдет далеко за рамки сегодняшних событий. Мы с художницей Анастасией Сажиной хотим проиллюстрировать книгу, посвященную нашему путешествию, готовим выставку по экспедиции на „Михаиле Сомове“ из уже современных и натурных работ», — рассказала Евгения Малина.

Евгения Малина — член Союза художников России и организатор проекта «Северные пленэры Арктика». В составе творческой группы она провела две недели в арктических широтах вместе с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

