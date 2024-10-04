Художники Сергиева Посада примут участие в оформлении города

В рамках проекта по благоустройству пешеходного маршрута «Дружба Поколений» состоялась встреча заместителя главы округа Александра Желтова, начальника управления благоустройства Натальи Гусевой, депутата окружного Совета Татьяны Ильиной и активистов из Сергиево-Посадского колледжа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На улице Инженерной, рядом с новым арт-объектом «Лежачая матрешка», находится серая трансформаторная будка. Задача художников придать ей презентабельный вид и, по возможности, вписать в маршрут «Дружба Поколений». Первые наброски студенты представили на встрече. Следующая встреча, на которой будут рассмотрены новые наброски, состоится в понедельник.

«Молодые художники, любящие Сергиев Посад, готовы сделать такой подарок для города. Закупку расходных материалов мы берем на себя — обеспечим грунтовкой и красками, и всем, что потребуется», — пообещал заместитель главы Сергиево-Посадского городского округа Александр Желтов.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.