Хотел избежать мобилизации: украинец на мотоцикле пытался прорваться в Румынию
На Украине мужчина попытался прорваться на мотоцикле через границу в Румынию
В Черновицкой области Украины мужчина попытался на мотоцикле прорваться на территорию Румынии через государственную границу, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Инцидент произошел на международном автомобильном пункте пропуска Порубное.
На опубликованных кадрах видно, как пограничники поднимают ограждение на асфальте и пытаются задержать мужчину, который на мотоцикле пытался прорваться в Румынию. Байк влетел в ограждение, после чего украинец предпринял попытку добежать до границы.
Мужчину задержали и передали правоохранительным органам. Выяснилось, что таким способом задержанный пытался избежать мобилизации в ряды ВСУ.
