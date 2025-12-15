Хотел избежать мобилизации: украинец на мотоцикле пытался прорваться в Румынию

На Украине мужчина попытался прорваться на мотоцикле через границу в Румынию

В Черновицкой области Украины мужчина попытался на мотоцикле прорваться на территорию Румынии через государственную границу, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

Инцидент произошел на международном автомобильном пункте пропуска Порубное.

На опубликованных кадрах видно, как пограничники поднимают ограждение на асфальте и пытаются задержать мужчину, который на мотоцикле пытался прорваться в Румынию. Байк влетел в ограждение, после чего украинец предпринял попытку добежать до границы.

Мужчину задержали и передали правоохранительным органам. Выяснилось, что таким способом задержанный пытался избежать мобилизации в ряды ВСУ.

