Хищение 15 млн с «Пушкинских карт»: дело банды из 6 человек передают в суд

В Москве завершено предварительное следствие по уголовным делам, возбужденным в связи с хищениями денег в рамках федерального проекта «Пушкинская карта». Фигурантами дела проходят шесть человек, а общая сумма ущерба составила 15 млн рублей, об этом сообщили в столичном СК .

Следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве окончено расследование в отношении шести человек, входивших в организованное преступное сообщество. Им инкриминируются деяния по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, осуществленное организованной группой в особо крупном размере».

О плане преступников

По данным следствия, не позднее января 2023 года один из обвиняемых создал детальную схему для незаконного завладения финансами, выделяемыми по программе «Пушкинская карта». Для реализации преступного замысла он вовлек своего знакомого, являвшегося должностным лицом московского ГБУК «Киноконцертный зал Эльдар», ознакомив его с планом.

Сообщники от имени данной концертной площадки подали на платформу «PRO.Культура РФ» заявку для включения мероприятия в программу. Затем между организатором и залом был оформлен договор на выступление одного из фигурантов с музыкальной программой. После этого преступники через интернет нашли граждан в возрасте от 14 до 22 лет, у которых были социальные «Пушкинские карты» с неизрасходованным балансом. Путем обмана они похищали деньги с этих карт, покупая билеты на указанное мероприятие. Также они искали лиц, которые могли оформить карты, указывая заведомо ложные персональные данные, чтобы использовать их для приобретения билетов на события, организуемые группой.

Таким образом было обеспечено массовое, не менее 3000 раз, приобретение билетов на «Пушкинские карты» на культурные мероприятия, проводимые преступной группой в период с 2023 по 2025 годы, без намерения их посещения. Во время проведения событий соучастники формально сканировали билеты при отсутствии реальных зрителей.

Нанесенный ущерб

Впоследствии преступники направляли в уполномоченное министерство фиктивные отчеты о проведении мероприятий, на основании которых незаконно получили свыше 15 миллионов рублей бюджетных средств и денег банка.

Благодаря совместной работе следователей СК России, оперативных сотрудников иных правоохранительных органов, а также при помощи специалистов соответствующих подразделений Правительства Москвы, деятельность преступного сообщества была пресечена.

В ходе расследования допрошено более 100 свидетелей, проведены обыски, в результате которых изъяты мобильные устройства и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение. Выполнен комплекс следственных действий, позволивших в полном объеме установить обстоятельства преступлений.

Следователями приняты меры по возмещению причиненного ущерба. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму, превышающую 5 миллионов рублей.

Следствием накоплен достаточный объем доказательственной базы, в связи с чем уголовные дела направлены в органы прокуратуры для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Ранее сообщалось, что столичный суд вынес приговор трем фигурантам дела о хищении средств через «Пушкинские карты». Им назначили от 4 до 6 лет лишения свободы.

