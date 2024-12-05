сегодня в 15:28

Фигуранты дела о хищении через «Пушкинские карты» получили сроки от 4 до 6 лет

Столичный суд вынес приговор трем фигурантам дела о хищении средств через «Пушкинские карты». Им назначили от 4 до 6 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил им наказание, а также частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Гурбанова приговорили к 4 годам лишения свободы, Якубова — к 6 годам, Сафонова — к 5 годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Фигуранты похитили более 200 млн руб., используя фиктивные электронные банковские «Пушкинские карты». В этих целях злоумышленники обманывали работников банка и министерства культуры России.