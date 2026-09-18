Химик Дорохов предупредил о раздражении от ароматических свечей

Ароматизаторы в свечах могут увеличить выброс летучих веществ, а дым — вызвать кашель, головную боль и раздражение дыхательных путей, сообщает RT .

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского Российского технологического университета МИРЭА Андрей Дорохов рассказал, что парафиновые свечи не опасны лишь из-за ненатурального происхождения. При полном горении парафина образуются углекислый газ и водяной пар.

Однако при недостатке кислорода появляются промежуточные продукты и сажа. Черный дым, коптящее пламя и темный налет на подсвечнике могут говорить о слишком длинном фитиле или сильном колебании пламени. На воздух в помещении также влияют красители, отдушки, фитиль, вентиляция и число одновременно горящих свечей.

Ароматизированные свечи из соевого или другого растительного воска не обязательно чище неароматизированных парафиновых. Чем дольше горят свечи и хуже проветривание, тем выше концентрация продуктов горения. Эксперт посоветовал не оставлять фитиль тлеть, проветривать комнату и гасить свечу при раздражении глаз и дыхательных путей, кашле или головной боли.

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