Хадулаев: из-под ареста освободили всех братьев дагестанских террористов

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Хадулаев сообщил об освобождении арестованных братьев террористов в Дагестане

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале 8 июля сообщил, что арестованных по административным делам сыновей экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова освободили.

Освобожденные сыновья Омарова являются братьями боевиков, которые 23 июня устроили теракт: напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы и обстреляли силовиков.

«Все сыновья экс-главы Сергокалинского района М. Омарова, которые отбывали наказание по административному аресту, уже освобождены», — написал Хадулаев.

Дагестанские террористы 23 июня организовали сразу два параллельных нападения на мирных людей — одно в Дербенте, а второе в Махачкале. В Дербенте боевики открыли стрельбу из автоматов на улице Ленина и на улице Таги-Заде. Объектами атаки стали храм и синагога.

В Махачкале боевики обстреляли в том числе сотрудников ДПС на улице Ермошкина, а также находящуюся рядом синагогу. Среди террористов находились сыновья Магомеда Омарова.

Позднее отца террористов Омарова задержали по подозрению в экономических преступлениях. Его продержали под арестом 10 суток, затем отпустили.

Верховный суд Дагестана арестовал троих подозреваемых в подготовке к теракту, в ходе которого погибли десятки людей как среди мирных граждан, так и среди правоохранительных органов.