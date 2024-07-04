В Дагестане Верховный суд арестовал трех подозреваемых в подготовке теракта

Троих подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане взяли под стражу

Верховный суд Дагестана отправил под арест троих подозреваемых в подготовке теракта на территории региона, сообщает РИА Новости .

Предварительно установлено, что злоумышленники купили оружие и хранили его на территории села Сергокала Сергокалинского района в Махачкале. Также фигуранты дела планировали использовать при совершении собственноручно изготовленные взрывные устройства.

Компетентные органы успели пресечь преступление. Все обстоятельства подготовки к теракту устанавливаются.

Другая информация о данном деле не разглашается.

Ранее в Москве по делу о содействии в терроризме задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишера Исматзода. Следствие намерено направить в суд ходатайство об его заключении под стражу на время расследования уголовного дела.