Гвардии лейтенант Анучин: военные показывают высокий моральный дух

Гвардии лейтенант Дмитрий Анучин заявил, что российские военные знают, для чего они занимаются своим делом. Он считает, что у ВС РФ по-настоящему сильный моральный дух, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух. Мы — пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия», — заявил Анучин.

Военнослужащий отметил, что государство заботится и о семье. Более того, он всегда чувствует положительное отношение россиян.

По его словам, участники СВО — это граждане с активной жизненной позицией. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны.

Такие люди понимают, что Родина нуждается в них. В критический для страны момент они сделают все, чтобы защитить семью, близких и родных, и, конечно, свое Отечество. Они идут защищать интересы России без всяких условий, добавил Анучин.

Защита Отечества — долг и обязанность каждого гражданина, каждого мужчины. Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом, заключил военный.

Московский областной пункт отбора бойцов в Балашихе находится по адресу: Восточное шоссе, вл. 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов. Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте контрактмо.рф и в Telegram-боте.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал глава региона.