ГУРБ напомнило жителям Подмосковья правила безопасности на новогодних праздниках

Главное управление региональной безопасности Московской области опубликовало рекомендации по безопасному поведению на массовых новогодних мероприятиях в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУРБ Московской области.

В преддверии новогодних праздников в Подмосковье проходят массовые мероприятия, которые собирают тысячи жителей. Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило основные правила поведения для обеспечения личной и общественной безопасности.

В ведомстве советуют проявлять уважение к окружающим, избегать действий, способных привести к опасным ситуациям, и быть осторожными в местах большого скопления людей, чтобы не стать жертвой карманников и избежать травм. Рекомендуется обращать внимание на подозрительных людей, транспорт и бесхозные предметы. О любых подозрительных фактах следует немедленно сообщать сотрудникам полиции или по номерам 102, 112.

Особое внимание просят уделять детям: не отпускать их далеко, держать за руку, заранее объяснять правила безопасности и не позволять общаться с незнакомцами. После окончания мероприятий важно не создавать толпу и спокойно покидать площадку, следуя указаниям организаторов и полиции.

«Соблюдение простых правил позволит провести праздничные дни весело и безопасно. О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях следует немедленно сообщать в полицию», — пояснил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.