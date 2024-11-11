Гуманитарную помощь передали бойцам СВО из Балашихи

В общественную приемную балашихинского отделения «Единой России» с вопросом доставки гумгруза в Луганскую Народную Республику обратились военнослужащие одной из бригад. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В рамках работы балашихинского центра объединения гражданских инициатив «Единые» исполнительный директор фонда «Защита», член партии «Единая Россия» Сергей Чураков, заместитель исполнительного секретаря Балашихинского отделения «Единой России» Ирина Митюрина и начальник территориального отдела по северной Балашихе администрации города Алексей Рождественский лично доставили гуманитарный груз в зону специальной военной операции.

«Задача выполнена — гуманитарный груз доставлен в зону СВО. Это тридцатая отправка гумгруза на Донбасс с начала СВО. Мы формируем грузы, исходя из заявок и потребностей бойцов. В сборе гумпомощи приняли участие фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта „Защита“, Администрация Городского округа Балашиха, Балашихинское отделение партии „Единая Россия“, жители Балашихи — микрорайонов 1 Мая, Южный, Дзержинского, Салтыковка и Гагарина», — рассказал член партии «Единая Россия» Сергей Чураков.

В состав гумпомощи вошли дизельные генераторы, сварочный аппарат, медикаменты, окопные свечи, маскировочные сети, средства личной гигиены, строительные перчатки, антидроновые шторки, нашлемники, браслеты, теплые носки, нижнее белье, сухой душ, продукты питания и обереги. Также при содействии депутата Госдумы Вячеслава Фомичёва на фронт доставили 5 эвакуационных тележек для раненых и около 300 медицинских аптечек, которые изготавливаются в мастерских Военно-технического музея в селе Ивановское городского округа Черноголовка.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.