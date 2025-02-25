ГУФСИН России по Московской области и АПМО подписали соглашение о сотрудничестве в сфере пробации

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Московской области и Адвокатская палата Московской области заключили соглашение о взаимодействии для реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Документ подписали начальник ГУФСИН России по Московской области Александр Ветров и президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов.

Сотрудничество направлено на содействие ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации граждан, в отношении которых применяется пробация.

Соглашение станет важным шагом для повышения эффективности социальной реинтеграции граждан, что в конечном итоге способствует профилактике рецидивной преступности и укреплению правопорядка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.