Губерниев оценил обновленный спорткомплекс «Юность» в Химках

Телеведущий Дмитрий Губерниев отметил развитие спортивного комплекса «Юность» в микрорайоне Сходня в Химках после масштабной реконструкции. Капитальный ремонт объекта завершили осенью 2023 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивный комплекс «Юность» в Сходне ведет историю с 1912 года и считается одним из старейших спортивных объектов территории. Сегодня это современное пространство для занятий спортом: здесь работают футбольное поле, теннисный корт, залы для мини-футбола, борьбы, гимнастики и танцев. Зимой универсальная площадка превращается в общедоступный каток, также действуют секции для детей и взрослых.

«Как житель Сходни, я вижу реконструированный стадион «Юность», где я в свое время сам начинал заниматься, где все модернизировали. Я вижу счастливые глаза детей, которые приходят и занимаются футболом, гимнастикой, ходят в качалку и так далее. Все это здорово и хорошо», — поделился Дмитрий Губерниев.

Масштабный капитальный ремонт завершили осенью 2023 года. В двухэтажном тренировочном корпусе укрепили фундамент и кровлю, заменили инженерные коммуникации, расширили раздевалки и обновили спортивные залы. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию и обновили покрытие теннисного корта.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов подчеркнул, что развитие спорта остается одним из приоритетов округа. По его словам, обновленный комплекс стал современным центром притяжения для жителей разных возрастов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.