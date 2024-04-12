Губернатора Мурманской области Чибиса выписали из больницы после покушения

Губернатор Андрей Чибис сообщил, что его выписали из больницы

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выписали из больницы после нападения. На сегодняшний день он идет на поправку.

«Наконец-то я дома. Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений», — написал Чибис в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что был выписан из медучреждения лишь под строгое обещание врачам следовать всем рекомендациям, а также соблюдать все необходимые процедуры в режиме дневного стационара под наблюдением медиков.

По словам главы региона, лечение прошло без осложнений, на сегодняшний день он продолжает идти на поправку.

В заключении он выразил благодарность всем медицинским специалистам, а также людям за поддержку.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в городе Апатиты. Глава региона вышел из здания ДК после встречи с горожанами, где злоумышленник ударил его ножом в живот. Раненого губернатора госпитализировали, затем прооперировали.

Нападавшего задержали по горячим следам и возбудили уголовное дело. Суд арестовал Александра Быданова на 2 месяца.