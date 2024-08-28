Губернатор Санкт-Петербурга посетил концерт марафона «Музыка в цехах»

В Санкт-Петербурге в Доме культуры и техники «Пролетарский» при «Пролетарском заводе» 27 августа прошел концерт «Музыка в цехах». Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил данное мероприятие, передает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

«Пролетарский завод» — одно из крупнейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга. Сегодня оно специализируется, в основном, на судовом и энергетическом машиностроении.

Губернатор присутствует на концертах «Музыка в цехах» второй день подряд. Вчера он побывал на выступлении звезд на Судостроительном заводе «Северная верфь».

«Концерты на заводах — хорошая поддержка трудовых коллективов и возрождение доброй традиции, — подчеркнул Александр Беглов. — Сегодня искусство вновь там, где оно нужнее всего. В заводские цеха приходит музыка, к рабочим коллективам приезжают любимые исполнители. „Пролетарский завод“ — один из флагманов отечественной промышленности. В 2026 году он будет отмечать 200-летие. Здесь производят уникальную и необходимую продукцию для Военно-Морского флота и гражданских судов. Уверен, что сегодняшний концерт обеспечит коллективу предприятия прекрасное настроение и вдохновит на новые трудовые успехи».

В рамках проекта «Музыка в цехах» выступить перед заводчанами приехали группы «Земляне», «Санкт-Петербург», а также Роман Архипов. Звезды отметили, как горячо встречали их работники предприятия. Зрители аплодировали и подпевали любимым хитам — в зале царила невероятная атмосфера взаимного обмена энергией.

Концерт был организован телеканалом RU.TV и членом совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрием Киселевым