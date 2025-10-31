Губернатор Подмосковья наградил приемную клинскую семью

В Красногорске в Доме правительства Московской области 30 октября состоялся XII Форум приемных семей Подмосковья «Приемная семья — теплый дом». Клинская многодетная приемная семья Перова Александра Владимировича и Киселевой Натальи Анатольевны отмечена заслуженной благодарностью Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева за многолетний самоотверженный труд по воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Приемная семья Перова-Киселевой создана 30.07.2010 года. В настоящее время в семье воспитывается четыре приемных ребенка и один родной. Супруги воспитали и выпустили в жизнь еще шесть детей: достигли совершеннолетия два родных ребенка и четыре приемных ребенка. Все дети получили образование, трудоустроены, поддерживают связь с родителями. Старшая дочь Натальи Анатольевны по стопам мамы получила педагогическое образование и работает воспитателем в дошкольном учреждении.

Киселева Наталья Анатольевна, имеет высшее образование. В 2011 году она закончила заочное отделение Московского Государственного Индустриального Университета по специальности менеджер организации. В 2016 закончила педагогический факультет заочной формы обучения филиала РГСУ в г. Клину по специальности «Информатика» (бакалавр). С сентября 2011 года по настоящее время работает воспитателем в дошкольном отделении МОУ-гимназия им. К. Д. Ушинского, является действующим приемным родителем.

Перов Александр Владимирович, имеет среднее образование, в 1988 году закончил Клинское профессиональное училище № 3 по специальности столяр-плотник. Перов А.В. проходил службу в рядах Вооруженных Сил, работал на различных предприятиях города Клин и Московской области. С апреля 2002 года и по настоящее время ПеровА.В. работает в ОАО «АБ ИнБев Эфес» оператором пивоваренного производства, является действующим приемным родителем. Супруги грамотно и ответственно подходят к воспитанию детей, уделяют внимание их нравственному облику, общему развитию и расширению кругозора. Воспитывают детей в духе православных традиций, что способствует повышению нравственности и культуры подрастающего поколения. Семья Перова-Киселевой включена в реестр ресурсных семей. Супруги помогли пяти детям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, оказав им необходимую поддержку. В последствии пять детей были переданы в семью родственников.

