Губернатор Кондратьев: все пляжи Краснодарского края в 2026 году будут открыты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с главой государства Владимиром Путиным доложил, что в текущем году все пляжи региона будут доступны для посещения.

«Думаю, да», — ответил Кондратьев на соответствующий на вопрос президента РФ.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центре в 2026 году Анапа примет отдыхающих в полном объеме.

Губернатор Кубани добавил, что после замены песка на 50 см Роспотребнадзор одобрил использование пляжей, до которых дошли выбросы. Также одобрено открытие галечных пляжей от Утреша до высокого берега Анапы, куда не дошел мазут.

В середине декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Разлив мазута затронул побережье Краснодарского края, было очищено более двух тысяч километров береговой линии.

