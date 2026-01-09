Губернатор Филимонов: в Вологодской области закрылись все 610 алкомаркетов

В Вологодской области все 610 алкомаркетов закрылись, эти магазины прекратили реализацию спиртного или перепрофилировались, сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Понятия „алкомаркет“ на территории региона больше не существует», — написал Филимонов в своем Telegram-канале.

Он уточнил что все магазины торговой сети «Бристоль» в регионе переименовали в «Б-продукты». В общей массе товаров там осталось только 20% спиртного, но представлено в отдельных залах. Сеть «Красное&Белое» свыше 6 месяцев не торгует алкоголем и приобретает новые вывески.

По словам главы области, региональные алкомаркеты были перепрофилированы полностью. Сеть «Северный градус» теперь открыта для жителей под названием «Каждая покупка в радость». За последнюю неделю процесс переименования завершен в 10 оставшихся торговых точках.

Как добавил губернатор, в регионе также идет переформатирование «наливаек». 75 таких точек из 125 закрыто или перепрофилировано в кафе. На контроле у властей еще остается 50 точек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.