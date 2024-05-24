Грозы и тепло: в выходные в регионах России ожидаются локальные дожди

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В субботу днем в Москве ожидается до 27 градусов тепла

В воскресенье жители столицы столкнутся с ливнями и грозами. Днем температура воздуха будет от плюс 24 градусов до плюс 27, сообщается на сайте « Метеовести ».

В Москве в субботу будет тепло, а локальные ливни ожидаются в воскресенье. Днем температура воздуха поднимется до 24-27 градусов тепла.

В Санкт-Петербурге осадков не ожидается. Днем воздух прогреется от плюс 22 градусов до плюс 25 градусов.

На Северо-Западе держится аномально теплая погода для этого сезона. Днем будет от плюс 21 до плюс 26 градусов, на севере же будет прохладнее — от плюс 13 до плюс 18 градусов. В воскресенье жителям региона стоит опасаться локальных дождей.

Солнечная погода будет радовать жителей Центральной России, днем воздух прогреется от плюс 22 до плюс 27 градусов. В воскресенье возможны грозовые дожди.