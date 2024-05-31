Гроза и 30-градусная жара ожидаются в Московском регионе в последний день весны

В Подмосковье и столице в пятницу местами может прогреметь гроза, столбики термометров покажут плюс 27 — плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион окажется на восточном краю циклона. При переменной облачности местами прогнозируется кратковременный дождь. Геомагнитный фон — от слабо возмущенного до возмущенного.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-14 м/с. Атмосферное давление днем составит 748 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ожидается в районе 40%.

В последний весенний день погода будет аномально жаркой. Прогнозируются духота и перегрев, а также очень низкое содержание кислорода в воздухе. Для большинства жителей региона, особенно метеозависимых людей, у которых есть острая и хроническая кислородная недостаточность, такая погода является неблагоприятной.

По возможности жителям рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце, соблюдать питьевой режим, а еще всегда иметь под рукой средства первой помощи.