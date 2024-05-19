Гросси: МАГАТЭ скажет, кто виновник обстрелов ЗАЭС при получении доказательств

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что организация объявит виновника атак на Запорожскую АЭС, если сможет независимо подтвердить информацию.

Он уточнил, что вопрос об этом уже задавали. Выявить виновника сейчас очень сложно, учитывая вид дронов, их особую траекторию, а также возможность запуска с любого направления.

«Поскольку мы являемся инспекторами, мы не хотели бы спекулировать, мы хотели бы говорить об этом тогда, когда в нашем распоряжении будут все элементы, чтобы подтвердить происхождение снаряда», — пояснил Гросси в интервью РИА Новости.

Он высказал надежду, что новых атак на ЗАЭС не будет.

ЗАЭС находится на левом берегу реки Днепр. Данная станция является самой крупной по количеству блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года она стала собственностью России.