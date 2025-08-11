Грибникам Подмосковья рассказали, где и когда нужно искать белые грибы

Сегодня в России отмечается День белого гриба — праздник, посвященный одному из самых любимых и ценных лесных даров. Он по праву считается самым желанным трофеем для любителей «тихой охоты». Благородный вкус и насыщенный аромат делают его главным ингредиентом множества традиционных русских блюд — от наваристых супов до праздничных пирогов. Минэкологии Московской области обращает особое внимание на важность ответственного и осторожного подхода к сбору царя грибов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Середина августа — идеальное время для сбора белых грибов. После теплых летних дождей в наших лесах начинается настоящий грибной бум. Но важно помнить, что белый гриб требует особого подхода — как в поиске, так и в сборе», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Отправляться на «тихую охоту» за белым грибом рекомендуется ранним утром. Излюбленные места произрастания — смешанные леса с преобладанием дубов и берез, а также солнечные опушки сосновых боров.

Отличить настоящий белый гриб от несъедобных двойников помогут несколько характерных признаков. Главный из них — плотная мякоть, сохраняющая белый цвет на срезе. Шляпка может варьироваться от светло-бежевого до темно-коричневого оттенка, но всегда имеет приятный грибной аромат. Важная особенность — отсутствие «юбочки» на ножке.

Минэкологии региона напоминает, что относиться к сбору грибов нужно бережно, не причиняя вреда щедрой природе. Грибы следует аккуратно срезать ножом у основания ножки или так же выкручивать, стараясь не повредить грибницу. Для транспортировки лучше использовать традиционные плетеные корзины, которые позволяют грибам «дышать», а класть гриб нужно шляпкой вниз. В погоне за заветным трофеем не стоит собирать старые или сомнительные экземпляры — они могут быть опасны для здоровья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.