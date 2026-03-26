Гриб с «ракетным» ядом: ученый предупредил об опасности строчков

Строчки содержат токсин, схожий с компонентами ракетного топлива. Эти грибы не становятся безопаснее даже после варки, сообщил РИАМО миколог, научный сотрудник кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ к. б. н. Никита Комиссаров.

«Строчки накапливают в себе гиромитрин — соединение гепатотоксичное, то есть токсичное для печени. И оно при термической обработке практически не разрушается. Клиническая картина отравления гиромитрином во многом сходна с отравлением гептилом», — сказал Комисаров.

Он пояснил, что гептил — это один из видов ракетного топлива, на нем летают, например, ракеты «Протон». Соединения близки по своей химической природе.

«Поэтому строчки не рекомендуется собирать. При термической обработке гиромитрин не вымывается и не разрушается, а со временем может накапливаться в организме и отравлять его», — предупредил миколог.

