Гран-при маркетингового конкурса «PRОбренд» завоевала сотрудница Егорьевского музея

Егорьевский музей участвует в конкурсе PRОбренд не первый год. В основном — в номинации «Брендированная сувенирная продукция». Так некоторые сувениры Егорьевского музея становились обладателями призовых мест конкурса, а в прошлом году линейка сувениров, посвященная необычным экспонатам музея «Диковины музея» стала обладателем Гран-при.

Помимо сувенирной продукции егорьевцы активно продвигают бренд «Музей диковин». В рамках поддержки бренда был создан логотип, экскурсия «Диковины музея», которая стала обладателем призового места туристской премии «Маршрут года», а также вышеупомянутая линейка сувенирной продукции, куда вошли такие сувениры как кружка-шутиха, масленка-обманка, наборы для раскрашивания «Модные шляпки», набор мыла «Мандарины», значки «Герои картин», открытки «Живые картины» и многое другое. Именно по итогам этой работы Евгения Отченко получила Гран-при в номинации «Личный вклад в продвижении Бренда территории или туристского объекта»

«Ура! Ура! Ура! Теперь у меня есть настоящий Оскар для маркетолога! Благодарю уважаемых экспертов Евразийское содружество туриндустрии за труд и высокую оценку моих достижений! Обещаю не останавливаться на достигнутом и продолжать дальше много много работать над популяризацией наследия Егорьевской земли. Отдельное спасибо самым креативным и любимым коллегам, которые всегда поддержат в трудную минуту! Вместе мы сила!» — пишет заведующая отделом развития и маркетинга Егорьевского историко-художественного музея Евгения Отченко на своей странице ВКонтакте.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.