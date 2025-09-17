Госветслужба Подмосковья провела почти 8 тыс исследований рыбной продукции

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают работу по контролю качества рыбной продукции, реализуемой на ярмарках региона. С начала 2025 года проведено 7 621 лабораторное исследование 5 952 проб рыбы и морепродуктов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе планового контроля выполнены органолептические исследования, включающие оценку внешнего вида, консистенции, цвета, запаха и вкуса продукции, а также паразитологический анализ для определения паразитарной чистоты. По результатам экспертизы с реализации было снято 57 килограммов рыбной продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности и качества.

В ведомстве подчеркнули, что регулярный лабораторный контроль позволяет оперативно выявлять и изымать из оборота некачественную продукцию, обеспечивая безопасность потребителей. Приобретать рыбные продукты следует только в санкционированных местах торговли, где продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль и сопровождается необходимыми документами. Со списком проверенных согласованных ярмарок с адресами и временем проведения можно ознакомиться на портале Мой «АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в Воскресенске.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.