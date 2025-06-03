«Госуслуги» усиливают защиту: заработали новые правила смены пароля

С 1 июня на портале «Госуслуги» вступили в силу новые правила смены пароля, призванные защитить пользователей от кибермошенников, пишет газета «Известия» .

Как сообщает управление киберполиции МВД, теперь подтверждающий код для смены пароля будет приходить только при условии, что на телефоне пользователя в этот момент не совершается звонок.

Система блокирует отправку кода во время активного звонка. Это предотвращает схемы, когда мошенники получают доступ к данным через демонстрацию экрана.

Параллельно в МВД предупредили о свежей мошеннической тактике. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о «несанкционированном доступе» к аккаунту через email и мессенджеры. В письмах содержится призыв срочно позвонить в «техподдержку» по указанному номеру, который на самом деле ведет к преступникам.

«Никогда не звоните по номерам из подозрительных сообщений, — предупреждают в киберполиции. — Официальная поддержка „Госуслуг“ никогда не просит перезванивать по неизвестным телефонам».

Эксперты рекомендуют пользователям включать двухфакторную аутентификацию и регулярно менять пароли, не дожидаясь уведомлений системы. При любых подозрениях на взлом следует обращаться только через официальные каналы поддержки на самом портале.