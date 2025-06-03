«Госуслуги» усиливают защиту: заработали новые правила смены пароля
С 1 июня на портале «Госуслуги» вступили в силу новые правила смены пароля, призванные защитить пользователей от кибермошенников, пишет газета «Известия».
Как сообщает управление киберполиции МВД, теперь подтверждающий код для смены пароля будет приходить только при условии, что на телефоне пользователя в этот момент не совершается звонок.
Система блокирует отправку кода во время активного звонка. Это предотвращает схемы, когда мошенники получают доступ к данным через демонстрацию экрана.
Параллельно в МВД предупредили о свежей мошеннической тактике. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о «несанкционированном доступе» к аккаунту через email и мессенджеры. В письмах содержится призыв срочно позвонить в «техподдержку» по указанному номеру, который на самом деле ведет к преступникам.
«Никогда не звоните по номерам из подозрительных сообщений, — предупреждают в киберполиции. — Официальная поддержка „Госуслуг“ никогда не просит перезванивать по неизвестным телефонам».
Эксперты рекомендуют пользователям включать двухфакторную аутентификацию и регулярно менять пароли, не дожидаясь уведомлений системы. При любых подозрениях на взлом следует обращаться только через официальные каналы поддержки на самом портале.