Госпошлина за развод с 1 января вырастет почти в восемь раз

Юрист: выросшая госпошлина не остановит супругов от развода

Государственная пошлина за расторжение брака с 1 января 2025 года вырастет почти в восемь раз, сообщил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Вместо 650 рублей за оформление документов при разводе нужно будет отдать 5 тысяч рублей.

Хаминский отметил, что увеличение стоимости все равно не повлияет на решение развестись из-за малозначительности фактора платежа за госуслугу.

По данным социологов, на 10 браков в России приходится 8 разводов.