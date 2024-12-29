Госпошлина за развод с 1 января вырастет почти в восемь раз
Юрист: выросшая госпошлина не остановит супругов от развода
Государственная пошлина за расторжение брака с 1 января 2025 года вырастет почти в восемь раз, сообщил РИА Новости руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Вместо 650 рублей за оформление документов при разводе нужно будет отдать 5 тысяч рублей.
Хаминский отметил, что увеличение стоимости все равно не повлияет на решение развестись из-за малозначительности фактора платежа за госуслугу.
По данным социологов, на 10 браков в России приходится 8 разводов.