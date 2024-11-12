Госдума РФ запретила усыновлять детей гражданам государств, где можно менять пол

Закон, вводящий запрет на усыновление российских детей или передачу их под опеку гражданам стран, где можно официально менять пол, приняли в третьем чтении депутаты Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба ГД .

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что политика иностранных государств по отношению к детям — губительная. В 10 странах ЕС — от Эстонии и Исландии до Швейцарии и Австрии — можно менять пол в любом возрасте.

При этом в 8 странах Евросоюза есть небольшие ограничения для несовершеннолетних. Например, в Испании можно менять пол с 12 лет, а в Бельгии — с 16 лет.

Володин добавил, что с 1993 года граждане иностранных государств усыновили 102,4 тыс. детей, рожденных в РФ. Главная задача — не допустить возможности изменения пола.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах добились отмены ограничений по возрасту для смены пола. Минимальный возраст для гормонального лечения — 14 лет, для мастэктомии — 15 лет, а для увеличения груди — 16 лет.