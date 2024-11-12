Госдума приняла закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри

сегодня в 14:53

В третьем чтении принят закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри (осознанного отказа от рождения детей). Он распространяется на контент в Сети, средствах массовой информации, сериалах, фильмах и рекламе, сообщает пресс-служба Госдумы .

В рамках новых норм будут дополнены шесть существующих законов.

Роскомнадзор будет добавлять в единый реестр запрещенной информации те ресурсы, которые распространяют такую пропаганду. Компании, которые владеют социальными сетями, должны отслеживать и удалять соответствующий контент.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что при этом под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка.

Ранее Госдума запретила усыновлять детей гражданам стран, где разрешено менять пол. Во многих государствах Запада это разрешено делать с 12 лет.