Госдума предлагает изменения в системе пенсионных накоплений

Сергей Гаврилов, председатель думского комитета по вопросам собственности, выступил с рядом инициатив, которые могут кардинально изменить правила игры на рынке пенсионных накоплений, сообщает ТАСС .

Ключевое предложение — разрешить полное наследование накопительной части пенсии независимо от того, успел ли человек начать её получать.

Сейчас наследники могут претендовать на средства только в двух случаях: если владелец счёта умер до выхода на пенсию или получал выплаты в течение строго ограниченного срока.

«Это несправедливо и снижает мотивацию людей к формированию накоплений», — считает депутат. Его предложение включает возможность завещательного распоряжения пенсионными средствами и даже досрочного доступа к ним при тяжёлых жизненных обстоятельствах.

Для реализации этих планов Гаврилов предлагает создать специальный резервный фонд, который будет формироваться за счёт перераспределения части социальных взносов.

«Начать можно с малого — обеспечить выплаты наследникам тех, кто не дожил до пенсии», — уточняет парламентарий.

Не менее важное предложение касается инвестиционной политики негосударственных пенсионных фондов. Сегодня они в основном вкладывают средства в гособлигации, что даёт мизерную доходность. Гаврилов настаивает на расширении перечня разрешённых активов — корпоративные облигации, акции российских компаний, инфраструктурные проекты. При этом он подчёркивает необходимость жёсткого контроля рисков и введения государственных гарантий минимальной доходности.