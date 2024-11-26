Госдума пересмотрела штрафы за несоблюдение правил содержания домашних питомцев

Государственная Дума одобрила закон, предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил содержания домашних животных. Для частных лиц штрафы могут достигать 3 тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, а для организаций — до 30 тысяч рублей. Данный закон вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, сообщает «Царьград» .

На заседании Госдумы был принят законопроект, который впоследствии стал окончательным после второго и третьего чтений. Изначально данный проект был предложен Московской областной думой в декабре 2021 года.

Новый закон устанавливает, что несоблюдение правил ухода за питомцами может привести к предупреждению или административному штрафу. Для индивидуальных граждан штраф варьируется от 1,5 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, а для юридических лиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Следует подчеркнуть, что владельцы животных не несут административной ответственности, если нарушение было вызвано действиями или бездействием третьих лиц, обязанностью которых было осуществление контроля за животным, или если питомец покинул владельца вследствие противоправных действий других людей.