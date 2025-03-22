Городской парк Орехово-Зуева ждет реконструкция, ее концепцию обсудят с жителями

Городской парк Орехово-Зуева включен в государственную программу реконструкции на 2025–2026 годы, сейчас приступают к проектированию обновлённого пространства. Ключевые аспекты будущего благоустройства будут обсуждаться с жителями, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Долгое время парк находился в аренде у частных инвесторов. Развития территории не происходило, аттракционы технически устарели. Было видно, что частники не справляются с задачей. В итоге договор концессии расторгли, имущество вывезли. Да, пока парк пустует, но мы его не бросаем. У него огромный потенциал, который важно правильно раскрыть», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В рамках реконструкции планируется создать современное, комфортное и безопасное пространство для отдыха. Помимо благоустройства территории особое внимание уделят обновлению аттракционов, удобству инфраструктуры. Важной задачей станет интеграция парка в единую городскую среду вместе с Парком 30-летия Победы и сквером у детской школы искусств имени Якова Флиера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы.

По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть. «У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.