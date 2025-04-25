Городской округ Коломна вновь присоединился к «Диктанту Победы»

Городской округ Коломна вновь присоединился к «Диктант Победы». Школьники и студенты, педагоги, депутаты, волонтеры и молодогвардейцы проверили свои знания о событиях Великой Отечественной войны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«„Диктант Победы“ — особенное мероприятие. Это не формальная проверка знаний, а стремление сохранить историческую правду о мужестве и стойкости нашего народа», — подчеркнул глава Городского округа Коломна Александр Гречищев. Вместе с депутатом Госдумы Никитой Чаплиным на площадке Музея боевой славы он присоединился сегодня к акции.

По традиции в этом году диктант представлял собой тест, состоящий из 25 вопросов. Они были посвящены ключевым сражениям и героям Великой Отечественной войны, легендарному оружию и наградам, произведениям искусства и культуры, связанным с войной. Также в этом году один из блоков вопросов был посвящен событиям специальной военной операции.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.