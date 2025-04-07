Городские службы Богородского округа ликвидируют последствия снегопада

сегодня в 14:24

Коммунальные службы Богородского округа оперативно отреагировали на снегопад. На уборку снега вышли 72 сотрудника от МБУ «Благосфера» и 50 человек от МБУ «Городское хозяйство», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Второй день городские службы работают над ликвидацией последствий непогоды. Очищается от снега улично-дорожная сеть, осуществляется механизированное прометание тротуаров, общественных и дворовых территорий.

Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта.

На уборку дорожной сети вышли КамАЗы КДМ, тракторы МТЗ 82.1 щетка, погрузчик фронтальный.

На общественных территориях и во дворах помимо вышеперечисленной техники также работают тракторы МТЗ 82.1 КДМ, мини погрузчики АНТ щетка, экскаватор погрузчик, МАЗ самосвал под вывоз снега.

У МБУ «Городское хозяйство» наводить порядок помогают 34 единицы техники, у «Благосферы» — 25 единиц.

В настоящее время работы продолжаются. Только за утро 7 апреля из центра Ногинска вывезено 140 куб. м снега.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.