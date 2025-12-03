Голикова: за 5 лет премии #МЫВМЕСТЕ в ней приняло участие более 200 тыс заявок

В Национальном центре «Россия» проходит пятый Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Это самое масштабное событие в РФ, которое посвящено волонтерству, социальному партнерству и благотворительности. Мероприятие объединило тысячи участников из всех регионов страны и представителей 47 зарубежных государств.

«Она (премия — ред.) плотно вошла в нашу жизнь и стала частью ее. Теперь это не просто премия, а это большая международная премия, потому что за эти 5 лет в ней приняло участие более 200 тыс. заявок, и каждый год мы видим, что их количество растет. <…> Мы понимаем, что ее значимость с точки зрения объединения и признания заслуг тех людей, которые делают наш мир лучше, просто невероятна, Мы за это им очень благодарны», — сказал Голикова.

3, 4 и 5 декабря проходит ключевое событие форума — церемония вручения Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Национальный трек премии включает категории «НКО и проекты», «Личность», «Территории», «Компании», 12 номинаций, 3 спецноминации. В международном треке — 2 номинации: «Помощь людям» и «Устойчивое будущее».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев дал напутствие подрастающему поколению. Он подчеркнул, что важно преодолевать сложности.

«Пока мы едины — мы непобедимы. Я считаю, что в жизни важно умение чувствовать плечо близкого человека, члена семьи, друга или подругу. А это всегда очень важно, потому что каждый из нас проходит через разные сложности. Кого-то эти сложности ломают, в наши планы ломаться не входит. А это значит, <…> что у каждого человека должен быть характер и единомышленники», — сказал Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN.

