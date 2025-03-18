Годовщину воссоединения Крыма с Россией отпразднуют в Реутове

В Лицее состоится спортивный праздник «Еще тогда нас не было». Ученики и гости смогут принять участие в соревнованиях, которые подчеркнут важность единения для победы.

В школе № 2 запланированы музейный урок и игра-викторина «Крымская весна». Школьники узнают больше об истории Крыма, его культурном наследии и значении воссоединения с Россией, а также проверят свои знания в увлекательной викторине.

В 12:00 урок «Крымская весна» состоится в музейно-выставочном центре Реутова. В программе — рассказ о ключевых событиях 2014 года, а также кинопоказ, который поможет глубже понять исторический контекст и эмоции, связанные с этим знаменательным днем.

Уже вечером, в 19:00, акция «Крымская весна» переместится в Центр культуры и искусств Реутова. Здесь на стены здания будут транслировать картины Ивана Айвазовского, который долгое время жил и творил в Крыму, под музыку Петра Чайковского, который тоже вспоминал свое посещение Крыма с особой теплотой.

«Приглашаем всех жителей Реутова присоединиться к праздничным мероприятиям и вместе отметить годовщину воссоединения Крыма с Россией. Это не только повод вспомнить историю, но и возможность почувствовать себя частью большой страны, которая чтит свои традиции и ценит единство», — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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