Главы Реутова и Балашихи познакомились с воспитанниками реутовского Центра культуры и искусств

В сентябре 2020 года в Реутове завершили строительство Центра культуры и искусств. Здание полностью укомплектовано высокотехнологичным сценичным оборудованием для проведения крупных концертов и фестивалей. В преддверии Пасхи, в четверг, 10 апреля, глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров пообщались с педагогами и воспитанниками ЦКИ и отметили большой вклад сотрудников культурно-образовательного учреждения в развитие города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Особое внимание уделили успехам юных реутовчан — за прошедший год ученики «Школы искусств — детского музыкального театра» выиграли 9 Гран-при на областных, всероссийских и международных фестивалях. Кроме того, подчеркнули, что здание адаптировано для маломобильных граждан.

«Помню как с сотрудниками школы искусств, Игорем Юрьевичем Брынцаловым и министерством культуры Московской области обсуждали необходимость его строительства, определяли земельный участок, обеспечивали включение в программу. Приятно видеть результат этой работы», — отметил глава Балашихи Сергей Юров.

На сегодняшний день в Центре культуры и искусств находятся 2 учреждения: «Школа искусств — детский музыкальный театр», в котором обучаются более тысячи юных артистов, и ДК, где занимаются порядка 30 любительских объединений.

