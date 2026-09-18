Главврач больницы Королева Шпилянский проголосовал на выборах онлайн

Главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский в первый день выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы проголосовал дистанционно, не прерывая работу с пациентами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главный врач Королевской клинической больницы Эдуард Шпилянский принял участие в выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации и Московской областной думы в первый из трех дней голосования. Он воспользовался дистанционным электронным голосованием прямо в рабочем кабинете между совещаниями и обходами пациентов.

«График работы в больнице не позволяет планировать личное время на недели вперед. Электронное голосование решает эту проблему: я выполнил гражданский долг, не покидая учреждения и не прерывая рабочих процессов», — отметил Эдуард Шпилянский.

Система ДЭГ доступна жителям Королева, которые заранее подали заявку. Голосование проходит на защищенной платформе, а идентификация исключает возможность повторного волеизъявления. По данным регионального избиркома, число пользователей электронного голосования в Московской области ежегодно растет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.