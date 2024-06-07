Главой городского округа Домодедово назначена Евгения Хрусталева
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В городском округе Домодедово состоялось заседание совета депутатов, на котором было принято назначить главой округа Евгению Хрусталеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Евгения Хрусталева 8 лет занимала должность заместителя главы администрации городского округа Домодедово, курировала имущественный блок, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, потребительский рынок, вопросы охраны окружающей среды, осуществление муниципального контроля и другие направления.
В администрации округа она работает с 2015 года.
В общей сложности 15 лет живет и трудится в Домодедово.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.