Главой городского округа Домодедово назначена Евгения Хрусталева

сегодня в 18:58

В городском округе Домодедово состоялось заседание совета депутатов, на котором было принято назначить главой округа Евгению Хрусталеву. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Евгения Хрусталева 8 лет занимала должность заместителя главы администрации городского округа Домодедово, курировала имущественный блок, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, потребительский рынок, вопросы охраны окружающей среды, осуществление муниципального контроля и другие направления.

В администрации округа она работает с 2015 года.

В общей сложности 15 лет живет и трудится в Домодедово.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.