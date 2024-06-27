Главный документ получили трое ребят из Дзержинска

Глава городского округа Дзержинский Андроник Пак в торжественной обстановке вручил троим ребятам, достигшим 14-летнего возраста, самый главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации.



«Сегодня знаменательное событие в жизни каждого из вас. Вы получаете свой первый паспорт. Хочу пожелать вам бережно относиться к этому документу и с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации», — обратился к присутствующим глава муниципалитета.



Поздравить ребят и разделить с ними важное событие пришли родные и друзья. Сделанные в этот торжественный день фотографии, будут напоминать ребятам об этом волнительном и важном событии, подчеркивается в сообщении.



Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.