Глава Жуковского поздравил 35 выпускников филиала МАИ «Стрела»

Церемония вручения дипломов 35 выпускникам филиала МАИ «Стрела» прошла 26 февраля в Доме ученых ЦАГИ в Жуковском. С окончанием вуза студентов поздравили глава округа Андроник Пак и депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дипломы получили 35 выпускников. В торжественном мероприятии также принял участие депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин.

«Многие выпускники начали работать на градообразующих предприятиях еще до окончания института. Надеюсь, что они и дальше продолжат свою профессиональную деятельность в Жуковском и будут двигать вперед развитие отечественной науки. Еще раз от всей души хочу поздравить ребят с окончанием одного из самых престижных институтов нашей страны в области авиации», — отметил глава Жуковского Андроник Пак.

Он пожелал выпускникам здоровья, успехов и реализации профессиональных идей.

«Филиал МАИ „Стрела“ в Жуковском — это кузница кадров для авиационной отрасли. Выпускники ежегодно пополняют ряды специалистов проектных, исследовательских и производственных предприятий региона», — подчеркнул Игорь Чистюхин.

Зампред Мособлдумы пожелал молодым специалистам применять полученные знания в авиастроении и участвовать в развитии отрасли в Подмосковье и стране.

