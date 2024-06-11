Глава Зарайска Виктор Петрущенко провел личный прием граждан

«На прием обратилась жительница д. Столпово с просьбой обустроить подъездную дорогу к домам. Вопрос очень важный, однако в план на 2024 год данный участок не вошел. Будем искать возможность для того, чтобы построить в ближайшие годы», — рассказал Виктор Петрущенко.

Также был был рассмотрен ряд других обращений. В основном они касались жилищной тематики, благоустройства территорий, строительства дорог и имущественных отношений. По каждому вопросу были даны подробные разъяснения. Исполнение отдельных поручений были взяты на личный контроль профильными заместителями.

Для того чтобы записаться на личный прием, необходимо позвонить по телефону и оставить свой вопрос: 8 (49666) 2-40-92.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.