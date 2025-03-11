Глава Воскресенска наградил почетным знаком заслуженного архитектора

Заслуженный архитектор Московской области Михаил Владимирович Сологуб начал свою профессиональную деятельность в Воскресенске сразу после института, в семидесятые годы. Почти тридцать лет (с 1982 по 2009 гг.) он был главным архитектором Воскресенского района. Под его руководством в Воскресенске построено много ключевых объектов. Реализуя генеральный план города, Михаил Сологуб стремился поддерживать архитектурное и художественное своеобразие Воскресенска, стараясь находить возможности для решения самых перспективных задач.

Награды главы округа Михаил Сологуб удостоен за многолетний плодотворный труд в органах местного самоуправления, весомый вклад в развитие архитектуры и градостроительства и в связи с юбилеем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.