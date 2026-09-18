Глава Воскресенска Малкин проверил работу избирательных участков в округе

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил несколько избирательных участков и отметил спокойный ход голосования. На участках работают комиссии, наблюдатели и волонтеры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил несколько избирательных участков. Он отметил, что голосование проходит спокойно и организованно, а комиссии работают слаженно.

«Голосование идет спокойно, организованно и без каких-либо замечаний. Комиссии работают слаженно, избиратели приходят активно», — отметил Алексей Малкин.

Особое внимание на участках уделяют впервые голосующим жителям, которым недавно исполнилось 18 лет. «Для них это первый в жизни взрослый выбор и большая ответственность. Они, конечно, волнуются — и это понятно. Именно за ними будущее нашего города, области и всей страны», — подчеркнул глава округа.

На всех участках работают наблюдатели и волонтеры. Наблюдатели следят за прозрачностью и законностью процедуры голосования, а волонтеры помогают избирателям сориентироваться на месте, поддерживают порядок и создают комфортную атмосферу. По словам главы округа, на участках царит праздничная атмосфера.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.