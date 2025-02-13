Глава Волоколамского округа Наталья Козлова вручила первые паспорта РФ 16 юношам

В Волоколамске продолжают добрую традицию вручения паспортов подросткам, достигшим 14 лет. В волоколамском ЗАГСе состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям округа. Документы юным гражданам РФ вручала глава ВОлоколамского округа Наталья Козлова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Вручение паспорта — это не просто формальность, это признание государством взросления, ответственности и возможностей. Важно помнить, что вместе с правами приходят и обязанности перед обществом, перед своей семьей и перед самим собой.

В этот знаменательный день ребята получили не только главный документ, удостоверяющий личность, но и напутственные слова от главы округа.

«Желаю ребятам удачи на новом жизненном этапе, успехов в учебе и реализации всех намеченных планов. Пусть этот документ станет надежным спутником на пути к достижениям и свершениям. Будьте достойными гражданами своей страны, стремитесь к знаниям, созидайте и вносите свой вклад в процветание родного Волоколамска и всей России. Уверена, у вас все получится!» — сказала глава округа Наталья Козлова.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.