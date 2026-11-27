Карпенко ответил на вопросы прессы на заседании комиссии в Минской Ратуше. Участники подвели итоги пятилетней работы нынешнего состава, полномочия которого завершаются в декабре текущего года.

«Мы достаточно компактная страна. Может быть, в какой-то перспективе эта тема и может быть актуальна. Но вместе с тем, сегодня мы знаем примеры, когда ряд стран, в том числе европейских, отказывались от электронного дистанционного голосования», — заявил Карпенко.

Глава комиссии отметил, что у такого формата есть как сторонники, так и противники, поэтому вопрос требует серьезного предметного изучения. В качестве примера он привел выборы в Госдуму России: в списки включили более 100 миллионов граждан, а онлайн проголосовали немногим более четырех миллионов.

Карпенко также допустил, что часть белорусских избирателей принципиально не согласится переходить на электронный формат, предпочитая бумажный бюллетень. При этом он не исключил внедрения онлайн-голосования в отдаленной перспективе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.