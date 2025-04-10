Глава театра Вахтангова заявил об издевательстве над московской публикой

сегодня в 16:27

Введение именных билетов в театрах Москвы — это издевательство над москвичами и гостями города, заявил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. По его словам, из-за новых правил продажи билетов столичные театры начали пустеть, хотя сама идея единой билетной платформы правильная, сообщает «Национальная Служба Новостей» .

«Зрительные залы стоят полупустые, а спектакли отменяются. Люди объявили бойкот этой системе покупки билетов», — сказал Крок.

В то же время, по словам директора, у федеральных театров «в ноль» раскупили билеты на месяцы вперед.

Крок добавил, что новые правила негативно повлияли и на детские театры. Кроме того, из-за билетного нововведения доходы театральных заведений упали, также снижаются зарплаты их сотрудников и артистов.

«Это что за издевательство над москвичами, гостями столицы? Мне кажется, это неправильно», — сказал глава Вахтанговского театра.

По мнению Крока, идея создания единой билетной площадки в Москве «абсолютно верна», однако она реализуется методами, которые «вызывают удивление».