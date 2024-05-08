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Глава СВР Нарышкин: идет поиск причастных к теракту в «Крокусе» за рубежом

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассказал, что расследование теракта в «Крокус Сити Холе» продолжается для того, чтобы определить причастных к организации нападения за рубежом, сообщает РИА Новости.

Нарышкину задали вопрос, удалось ли установить находящихся за рубежом лиц, причастных к организации этого теракта. Он ответил, что на данный момент ведется расследование.

22 марта террористы ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и начали расстреливать людей, которые пришли на выступление рок-группы «Пикник». Затем боевики подожгли здание и скрылись. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал произошедшее «общей болью и общим горем». Вся страна скорбит по жертвам теракта.

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил губернатор.