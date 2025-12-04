Глава Ступинского округа провел встречу с жителями Семеновского 2 декабря

Глава городского округа Ступино с заместителями и депутатами 2 декабря встретился с жителями села Семеновское и соседних населенных пунктов, чтобы обсудить вопросы ЖКХ, благоустройства и дорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча главы округа Сергея Мужальских с жителями Семеновского и близлежащих деревень прошла в сельском физкультурно-оздоровительном комплексе и длилась около двух часов. Основные вопросы касались состояния ЖКХ, благоустройства, уличного освещения и ремонта дорог. Сергей Мужальских сообщил, что в этом году в округе отремонтировали 25 дорог, а в следующем планируют привести в порядок еще около 40 объектов.

Староста села Починки Анна Горпинич попросила отремонтировать грунтовые дороги и установить детскую площадку. Глава округа поручил профильным службам рассмотреть возможность включения этих объектов в план работ. Староста Ольховки Сергей Гвоздев обратился с просьбой продолжить ямочный ремонт и установить «лежачие полицейские». Заместитель главы Максим Жуков уточнил, что ремонт продолжится в следующем году, а вопрос об искусственных неровностях рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.

В ходе встречи сообщили, что в 2024 году в Семеновском установят новый детский игровой комплекс и построят современную блочно-модульную котельную мощностью 7 МВт. Заместитель главы Сергей Медведев отметил, что подрядчиком выступает АО «Мособлгаз», сейчас завершается проектирование и закупка оборудования. В этом году в Семеновском уже заменили два участка теплосетей и отремонтировали котельную, жалоб на отопление не поступало.

Сергей Мужальских подчеркнул, что все обращения жителей приняты в работу, а мероприятия, не требующие больших затрат, постараются выполнить до конца года. Проведение выездных администраций будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.