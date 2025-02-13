Глава Ступина встретился с жителями поселка Михнево в ходе выездной администрации

Выездная администрация прошла в Михневской школе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино.

В работе выездной администрации вместе с главой городского округа Ступино, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Сергеем Мужальских приняли участие депутат Мособлдумы Андрей Голубев, руководители структурных подразделений администрации муниципалитета и коммунальных служб, депутаты окружного совета депутатов.

Участниками встречи стали свыше 50 жителей поселка Михнево и близлежащих населенных пунктов.

Староста деревни Толочаново обратился к главе округа с просьбой о благоустройстве населенного пункта. В деревне необходимо отсыпать щебнем 200 метров дороги, а также привести в порядок колодец. Профильные службы приняли обращение в работу.

На встрече прозвучали также вопросы, касающиеся земельно-имущественных отношений, ремонта и содержания многоквартирных домов, ЖКХ, здравоохранения, спорта и благоустройства.

«Проведение выездных администраций, встречи с жителями в сельских населенных пунктах позволяют выявить проблемные вопросы и оперативно решить их. Уменьшилось число обращений, связанных с ЖКХ. Это связано с масштабной программой модернизации систем теплоснабжения, которую мы реализуем на территории поселка Михнево. Ее выполнение обеспечит жителей качественным водо- и теплоснабжением», — отметил Сергей Мужальских.

Проведение выездных администраций будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.